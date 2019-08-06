06.08.2019 | 12:39

По факту смерти 50-летнего жителя Нижнего Ломова при пожаре организовали доследственную проверку. Трагедия произошла днем в понедельник, 5 августа.

В 15:14 в ГУ МЧС России по Пензенской области поступил сигнал о возгорании в однокомнатной квартире общей площадью 20 квадратных метров в пятиэтажном жилом доме на улице Толстого. На место прибыли 12 пожарных на 4 спецмашинах. Они эвакуировали 10 жителей подъезда, спасли троих человек.

Когда огонь потушили, нашли тело хозяина жилья. Он жил один, злоупотреблял спиртным.

Старший помощник руководителя регионального управления СК России Татьяна Махницкая уточнила, что при первоначальном осмотре на погибшем, кроме следов термического воздействия, никаких повреждений не обнаружили. Точную причину его смерти выяснят после судебно-медицинской экспертизы.

По предварительным данным, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели мужчины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировала Татьяна Махницкая.

Возможно, по той же причине днем ранее погиб 37-летний мужчина в Иссе. На улице Пролетарской сгорел деревянный дом, в котором он так же жил один.