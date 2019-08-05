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Происшествия | В Заречном короткое замыкание привело к пожару в доме на улице Ленина

05.08.2019|12:21
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В доме № 34 на улице Ленина в Заречном произошел пожар. ЧП случилось утром в субботу, 3 августа.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», вызов спасателям поступил в 11:00. Из окон квартиры на первом этаже шел дым. Он пробивался также и на лестничную клетку. На борьбу с огнем выехали 12 пожарных на 4 спецавтомобилях.

«Звеном газодымозащитной службы через окно балкона была проведена разведка, в результате чего пожарные обнаружили горение холодильника, обшивки потолка и предметов домашнего обихода в помещении балкона», - уточнила начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей СУ ФПС № 22 МЧС России Светлана Стульникова.

Хозяев дома не было. Из соседних квартир спасли двух человек.

По предварительным данным, причиной пожара, площадь которого составила 6 квадратных метров, стало короткое замыкание.

Источник — фото zarpressa.ru
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