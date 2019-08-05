05.08.2019 | 12:04

Стали известны подробности ДТП с участием пешехода, случившегося на улице Коммунистической в Пензе в понедельник, 5 августа.

По предварительным данным, в 8:55 23-летний водитель автомобиля Datsun on-DO с символикой «Яндекс.Такси» наехал на переходившую дорогу женщину.

«Ее возраст устанавливается. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По словам очевидцев инцидента, горожанка переходила проезжую часть в положенном месте. Водитель такси не успел затормозить и протащил ее.

Аналогичное ДТП произошло 5 августа на улице Рахманинова в Пензе. В 9:40 напротив дома № 38г автомобиль Toyota, за рулем которого находился 68-летний мужчина, сбил 70-летнюю женщину. Она получила травмы и была госпитализирована.