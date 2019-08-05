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Происшествия | В Пензе за час под колеса автомобилей попали две женщины

05.08.2019|12:04
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Стали известны подробности ДТП с участием пешехода, случившегося на улице Коммунистической в Пензе в понедельник, 5 августа.

По предварительным данным, в 8:55 23-летний водитель автомобиля Datsun on-DO с символикой «Яндекс.Такси» наехал на переходившую дорогу женщину.

«Ее возраст устанавливается. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По словам очевидцев инцидента, горожанка переходила проезжую часть в положенном месте. Водитель такси не успел затормозить и протащил ее.

Аналогичное ДТП произошло 5 августа на улице Рахманинова в Пензе. В 9:40 напротив дома № 38г автомобиль Toyota, за рулем которого находился 68-летний мужчина, сбил 70-летнюю женщину. Она получила травмы и была госпитализирована.

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Гость|05.08.2019 12:12|

В Пензе пешеходы привыкли вылетать на дорогу, не оглядевшись по сторонам. Что толку потом доказывать кто прав, а кто виноват, если здоровья не осталось

Гость|05.08.2019 12:14|

Нужно больше пропагандировать безответственность пешеходов.

Гость|05.08.2019 12:17|

В Пензе пешеходы привыкли вылетать на дорогу, не оглядевшись по сторонам.

Видать, ты кроме Пензы нигде и не был!

Гость|05.08.2019 12:22|

Гость писал(a):

В Пензе пешеходы привыкли вылетать на дорогу
И не говори, с ума вообще посходили: переходят дороги по пешеходным переходам, куда это годится?

Гость|05.08.2019 12:27|

Гость писал(a):

не оглядевшись по сторонам.
Посмотри: на Коммунистической сбил на середине дороги. Гость писал(a):
Что толку потом доказывать кто прав,
Значит на Камазе можно спокойно ехать по твоей легковушке?

Имя: Гость
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