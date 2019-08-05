05.08.2019 | 09:45

В понедельник, 5 августа, в результате ДТП на улице Коммунистической в Пензе пострадал человек.

«Сбили пешехода около моста. Вот такое «доброе» утро. Время 9:04», - написал очевидец последствий аварии.

На снимке запечатлен лежащий на проезжей части человек и склонившиеся над ним горожане, оказывающие первую помощь. Рядом стоит машина такси, под колеса которой он и попал.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, на месте происшествия уже работают специалисты.

«Там переход бы сдвинуть подальше к остановке. Когда идешь, проезжающий водитель не видит тебя за столбами. Хотя, судя по фото, сбили, двигаясь со стороны памятника Победы, либо бежал не по переходу», - выразил мнение один из пензенцев, комментировавших фото.