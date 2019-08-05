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Происшествия | На улице Коммунистической в Пензе под колеса такси попал пешеход

05.08.2019|09:45
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В понедельник, 5 августа, в результате ДТП на улице Коммунистической в Пензе пострадал человек.

«Сбили пешехода около моста. Вот такое «доброе» утро. Время 9:04», - написал очевидец последствий аварии.

На снимке запечатлен лежащий на проезжей части человек и склонившиеся над ним горожане, оказывающие первую помощь. Рядом стоит машина такси, под колеса которой он и попал.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, на месте происшествия уже работают специалисты.

«Там переход бы сдвинуть подальше к остановке. Когда идешь, проезжающий водитель не видит тебя за столбами. Хотя, судя по фото, сбили, двигаясь со стороны памятника Победы, либо бежал не по переходу», - выразил мнение один из пензенцев, комментировавших фото.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|05.08.2019 10:27|

Яндекс.Такси давит своих потенциальных клиентов

Гость|05.08.2019 10:34|

Очередная жертва пропаганды ГИБДД по безответственности пешеходов

Гость|05.08.2019 11:22|

Гость писал(a):

Очередная жертва пропаганды ГИБДД по безответственности пешеходов
тут рейды на "неположенных" пешеходов каждый день устраивать нужно, что бы крайними водителей не делали.

Имя: Гость
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