В понедельник, 5 августа, в Никольском районе, вблизи железнодорожной станции Ночка, произошло ДТП с участием двух большегрузов.
«На переезде у фуры отказали тормоза, врезалась в цементовоз, хорошо что не под поезд! Водитель жив, но сильно пострадал (оказывают помощь и ждут скорую)», - написал очевидец аварии в соцсети.
На выложенной им фотографии видно, что у длинномера отсоединилась кабина.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области факт ДТП подтвердили. Более подробная информация о нем будет размещена позднее.