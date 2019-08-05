05.08.2019 | 18:02

В понедельник, 5 августа, в Никольском районе, вблизи железнодорожной станции Ночка, произошло ДТП с участием двух большегрузов.

«На переезде у фуры отказали тормоза, врезалась в цементовоз, хорошо что не под поезд! Водитель жив, но сильно пострадал (оказывают помощь и ждут скорую)», - написал очевидец аварии в соцсети.

На выложенной им фотографии видно, что у длинномера отсоединилась кабина.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области факт ДТП подтвердили. Более подробная информация о нем будет размещена позднее.