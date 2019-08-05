05.08.2019 | 20:37

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся в понедельник, 5 августа, в Никольском районе, вблизи железнодорожной станции Ночка.

По предварительным данным, в 17:10 на 92-м километре трассы Городище - Никольск - Ночка столкнулись КамАЗ с полуприцепом под управлением 41-летнего мужчины и МАN с полуприцепом, за рулем которого находился 54-летний водитель.

«На переезде у фуры отказали тормоза, врезалась в цементовоз, хорошо что не под поезд! Водитель жив, но сильно пострадал (оказывают помощь и ждут скорую)», - написал очевидец аварии в соцсети сразу после произошедшего.

«Водитель и два пассажира автомобиля КамАЗ, мальчики 2011 и 2006 годов рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.