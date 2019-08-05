05.08.2019 | 11:14

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали аварию, которая произошла в субботу, 3 августа, на улице Аустрина в Пензе.

Фото автомобиля ВАЗ-2115, въехавшего в грузовик DAF напротив дома № 200, появилось в социальной сети. «Пятнашкой» управлял 18-летний юноша, а фургоном – 44-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2115 получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.