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Происшествия | В ДТП на улице Аустрина в Пензе пострадал 18-летний юноша

05.08.2019|11:14
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В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали аварию, которая произошла в субботу, 3 августа, на улице Аустрина в Пензе.

Фото автомобиля ВАЗ-2115, въехавшего в грузовик DAF напротив дома № 200, появилось в социальной сети. «Пятнашкой» управлял 18-летний юноша, а фургоном – 44-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2115 получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Источник — фото vk.com/sova_penza.
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