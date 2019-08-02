02.08.2019 | 16:28

Спасатели оперативно очищали проезжую часть от горючего: оно залило весь участок дороги, где случилось транспортное происшествие. Только чудом в нем никто серьезно не пострадал. Хотя трагедии там случались.

Пока известно, что у МАЗа, груженного землей, якобы отказали тормоза. Он летел сверху, с улицы Окружной. В это время на перекрестке на светофоре спокойно стояли Toyota Land Cruiser и Land Rover Discovery, чтобы повернуть на Калинина.

«Почувствовал удар сзади сбоку, он как раз пролетел мимо моей машины - и в машину, которая стоит вон там. Задел, я отскочил на встречное движение, от удара у меня тормоза отказали, колесо вырвало. На встречке никого не было, я смог маневр совершить, чтобы припарковаться. Он вывернул и набок завалился», - рассказал водитель автомобиля Land Rover Владимир.

По словам очевидцев, водитель самосвала вылез из кабины и рассказал про тормоза. Мужчине затем понадобилась помощь медиков.

Кстати, это ДТП не единственное, участником которого стал неуправляемый грузовик. Перекрестком выше он зацепил Chevrolet и «Ладу-Калину» и снес дорожный знак. В иномарке видели, как МАЗ летел по тротуару, вероятно, чтобы избежать столкновения. Водитель отечественной легковушки в это время ехал из Кривозерья. Его спасла внимательность и быстрая реакция.

«Стрелка загорелась - и мы поехали. Он выскочил, наверное, быстрее, я не заметил даже, на газ только успел нажать», - отметил водитель автомобиля «Лада-Калина» Рафаэль.

Экспертам предстоит выяснить истинную причину случившегося.