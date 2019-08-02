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Происшествия | На улице Калинина большегруз лег на бок, завалив дорогу землей

02.08.2019|09:43
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В пятницу, 2 августа, в Пензе, на улице Калинина, рядом с ее пересечением с Окружной, опрокинулся большегруз.

На фотографии с места аварии видно, что на дорогу высыпалась земля, которую, по всей вероятности, и вез водитель машины.

Транспортное средство легло на бок прямо на пешеходном переходе, у края проезжей части. Что стало причиной аварии, неясно. Один из очевидцев предположил, что отказали тормоза.

«Нормально так бочком зашел», «Устал...», «Чет приуныл», «Угла хотел дать», - отозвались на произошедшее пользователи Сети.

Кто-то из комментаторов уточнил, что на этом месте аварии происходят «частенько».

Источник — фото vk.com/sova_penza
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