02.08.2019 | 09:43

В пятницу, 2 августа, в Пензе, на улице Калинина, рядом с ее пересечением с Окружной, опрокинулся большегруз.

На фотографии с места аварии видно, что на дорогу высыпалась земля, которую, по всей вероятности, и вез водитель машины.

Транспортное средство легло на бок прямо на пешеходном переходе, у края проезжей части. Что стало причиной аварии, неясно. Один из очевидцев предположил, что отказали тормоза.

«Нормально так бочком зашел», «Устал...», «Чет приуныл», «Угла хотел дать», - отозвались на произошедшее пользователи Сети.

Кто-то из комментаторов уточнил, что на этом месте аварии происходят «частенько».