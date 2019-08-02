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Происшествия | На дороге к Ленинскому Мехлесхозу столкнулись Nissan, Renault и Suzuki

02.08.2019|10:55
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Утром в пятницу, 2 августа, на дороге к Ленинскому Мехлесхозу в Пензе случилось тройное ДТП. Его участниками стали Nissan, Renault Logan и Suzuki Grand Vitara.

Авария произошла в 8:10.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном УГИБДД, за рулем Nissan находился 50-детний мужчина, Renault - 49-летний, Suzuki - 37-летний.

«По предварительным данным, в результате происшествия водитель автомобиля Renault Logan получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - уточнили в УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник — фото Никиты Попова, vk.com/sova_penza
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