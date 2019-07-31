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Происшествия | В Каменском районе огонь уничтожил дом и надворные постройки

31.07.2019|15:52
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Во вторник, 30 июля, на улице Нагорной в селе Блиновка Каменского района загорелся жилой деревянный дом.

Тревожный вызов поступил пожарным в 11:09. На место ЧП выехали семь спасателей на двух спецавтомобилях.

«В результате пожара полностью сгорел жилой дом площадью 70 квадратных метров и надворные постройки площадью 24 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

В ночь на 24 июля в Пензе на улице Галетной загорелся дом № 36. Огонь полностью уничтожил кровлю на площади около 200 квадратных метров. Выгорел второй и частично первый этажи. Жильцы 8 квартир остались без крыши над головой.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|31.07.2019 16:41|

сильный ветер....20-25 минут ехать до блиновки....жаль очень

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