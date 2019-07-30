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Происшествия | В ДТП на перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева пострадал человек

30.07.2019|14:36
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В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали аварию, случившуюся на пересечении улиц Свердлова и Куйбышева во вторник, 30 июля.

По предварительным данным, в 12:10 там столкнулись автомобили ВАЗ-2110, за рулем которого находился 70-летний мужчина, и Ravon R4 с символикой «Яндекс.Такси» под управлением 20-летнего водителя.

От удара такси вынесло на тротуар. Травмы получила 63-летняя женщина, находившаяся в «десятке». Бригада скорой доставила ее в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Специалистам предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах случившегося.

Источник — фото Александра Александрова, vk.com/sova_penza
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Гость|30.07.2019 14:59|

даже не смешно

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