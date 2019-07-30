30.07.2019 | 14:36

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали аварию, случившуюся на пересечении улиц Свердлова и Куйбышева во вторник, 30 июля.

По предварительным данным, в 12:10 там столкнулись автомобили ВАЗ-2110, за рулем которого находился 70-летний мужчина, и Ravon R4 с символикой «Яндекс.Такси» под управлением 20-летнего водителя.

От удара такси вынесло на тротуар. Травмы получила 63-летняя женщина, находившаяся в «десятке». Бригада скорой доставила ее в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Специалистам предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах случившегося.