30.07.2019 | 16:05

В Шемышейке погиб 32-летний сотрудник одной из организаций. Мужчина находился в траншее, более чем на двухметровой глубине.

«Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО «ЖКХ», находясь на улице Октябрьской в Шемышейке, при осуществлении подготовительных работ в местах защиты сетей водоснабжения получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, в результате обвала грунта», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не единичный случай, когда из-за нарушений требований охраны труда гибнут и получают тяжелые травмы работники разных предприятий. Только за первое полугодие 2019-го было возбуждено пять уголовных дел. Что касается шемышейского слесаря, то у погибшего осталась жена и малолетний сын.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины, и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда в указанной организации», - добавила Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается.