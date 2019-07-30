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Происшествия | На улице Окружной в Пензе кран столкнул в кювет «Ладу-Приору»

30.07.2019|13:51
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Во вторник, 30 июля, на улице Окружной в Пензе в серьезное ДТП попали три автомобиля.

По сообщению очевидца аварии, в районе молкомбината у водителя крана заклинило передачу. Он не смог остановиться, столкнул в кювет «Ладу-Приору» и задел Chevrolet.

Снимки с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлены лежащая на боку в кювете «Приора» и стоящий рядом кран-манипулятор.

На данный момент официальной информации о случившемся нет.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|30.07.2019 14:07|

Кран-манипулятор наверно хотел совместно с ГАИшниками эвакуировать Приору... По спешке не выставил ноги-опоры, вот и перекинулся бедолага

Гость|30.07.2019 14:09|

Был бы я на кране, я бы тоже вытолкнул приору. Не люблю я приоры!

Имя: Гость
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