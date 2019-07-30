30.07.2019 | 13:51

Во вторник, 30 июля, на улице Окружной в Пензе в серьезное ДТП попали три автомобиля.

По сообщению очевидца аварии, в районе молкомбината у водителя крана заклинило передачу. Он не смог остановиться, столкнул в кювет «Ладу-Приору» и задел Chevrolet.

Снимки с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлены лежащая на боку в кювете «Приора» и стоящий рядом кран-манипулятор.

На данный момент официальной информации о случившемся нет.