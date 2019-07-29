29.07.2019 | 09:05

Вечером в воскресенье, 28 июля, на проспекте Строителей в дальнем Арбекове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Об аварии сообщил ее очевидец, снявший на камеру видеорегистратора момент ДТП.

«Водитель «Яндекса» сбил пешехода на переходе у «Атака». Будьте внимательнее за рулем! Не спите!» - предупредил он.

На выложенной им записи видно, что в 20:44 шофер такси наехал на мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Человека отбросило от удара, но он сразу же встал.