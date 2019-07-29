Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|29 июл 2019|10:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |
  71.22  |  $  64.07
 

Происшествия | В Пензе водитель «Яндекс.Такси» сбил мужчину, момент ДТП попал на видео

29.07.2019|09:05
Печать

Вечером в воскресенье, 28 июля, на проспекте Строителей в дальнем Арбекове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Об аварии сообщил ее очевидец, снявший на камеру видеорегистратора момент ДТП.

«Водитель «Яндекса» сбил пешехода на переходе у «Атака». Будьте внимательнее за рулем! Не спите!» - предупредил он.

На выложенной им записи видно, что в 20:44 шофер такси наехал на мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Человека отбросило от удара, но он сразу же встал.

Источник — видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|29.07.2019 09:32|

ОПЯТЬ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ!!! ГИБДД НЕ РАБОТАЕТ.

Гость|29.07.2019 09:35|

Яндекс-убийцы...

Гость|29.07.2019 09:39|

Опять Яндекс такси !!! По каким критериям принимают на работу в Яндекс такси ?-водительский стаж берут во внимание,или сразу после окончания курсов можно устроится ?

Гость|29.07.2019 09:49|

Зачем курсы заканчивать, там права не нужны

Гость|29.07.2019 10:03|

Идиотус обыкновенис. То, что в первом ряду микроавтобус притормозил перед зеброй - это так...в заднице почесать решил водитель??!! И то, что пешеход сразу вскочил и пошёл, это не показатель того, что у него всё в порядке. В состоянии шока человек и с открытыми переломами обеих ног может несколько секунд ходить...так что, совсем не показатель.

Гость|29.07.2019 10:10|

Гость писал(a):

В состоянии шока человек и с открытыми переломами обеих ног может несколько секунд ходить...так что, совсем не показатель.
Да да, возможны скрытые дефекты... На экспертизу его, там разберутся!

Гость|29.07.2019 10:21|

Гость писал(a):

9.07.2019 09:49|

Зачем курсы заканчивать, там права не нужны

Да,тут я с вами полностью согласен,беруть на работу усих подрят,можно и с детского сада.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!