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Происшествия | После ДТП на улице Карпинского двоих человек увезли в больницу

29.07.2019|14:29
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В понедельник, 29 июля, на улице Карпинского в Пензе случилась авария, в результате которой несколько человек оказались в больнице.

Примерно в 12:05 напротив ТЦ «Метросити» столкнулись Renault и Volkswagen. За рулем первой машины находилась 72-летняя женщина, второй управлял 79-летний мужчина.

По предварительным данным, травмы в ДТП получили водитель и пассажир Renault, их увезли в больницу, сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|29.07.2019 14:50|

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