29.07.2019 | 14:29

В понедельник, 29 июля, на улице Карпинского в Пензе случилась авария, в результате которой несколько человек оказались в больнице.

Примерно в 12:05 напротив ТЦ «Метросити» столкнулись Renault и Volkswagen. За рулем первой машины находилась 72-летняя женщина, второй управлял 79-летний мужчина.

По предварительным данным, травмы в ДТП получили водитель и пассажир Renault, их увезли в больницу, сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.