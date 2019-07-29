В понедельник, 29 июля, на перекрестке улиц Калинина и Свердлова в Пензе произошло ДТП с участием Toyota RAV4 и ВАЗ-2105.
Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, машины столкнулись в 11:05.
По предварительным данным, за рулем иномарки находился 65-летний мужчина, отечественным автомобилем управлял 34-летний горожанин.
«В результате аварии водитель ВАЗ-2105 был доставлен в больницу с телесными повреждениями. По факту ДТП проводится проверка», - добавили в УГИБДД.
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