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Происшествия | На перекрестке Калинина и Свердлова столкнулись Toyota RAV4 и ВАЗ-2105

29.07.2019|12:18
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В понедельник, 29 июля, на перекрестке улиц Калинина и Свердлова в Пензе произошло ДТП с участием Toyota RAV4 и ВАЗ-2105.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, машины столкнулись в 11:05.

По предварительным данным, за рулем иномарки находился 65-летний мужчина, отечественным автомобилем управлял 34-летний горожанин.

«В результате аварии водитель ВАЗ-2105 был доставлен в больницу с телесными повреждениями. По факту ДТП проводится проверка», - добавили в УГИБДД.

Источник — фото Дмитрия Перлова, vk.com/penza_live; vk.com/sova_penza
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Гость|29.07.2019 13:20|

Не проскочил на мигающий розовый...

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