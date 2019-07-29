29.07.2019 | 14:48

В понедельник, 29 июля, на улице Лермонтова в Пензе случилось ДТП, после которого одна из машин оказалась на тротуаре. Столкновение Lada Granta и Skoda Fabia произошло неподалеку от входа в парк им. Белинского.

Как уточнили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авария случилась около 13:00, за рулем обоих автомобилей находились женщины. Отечественным, который и вылетел на тротуар, управляла 21-летняя горожанка, иностранным - 33-летняя.

«По предварительным данным, травмы в ДТП получили водитель Lada Granta и 9-летняя пассажирка Skoda Fabia. Обе доставлены в медицинские учреждения», - сообщили в УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.