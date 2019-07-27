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Происшествия | На трассе Нижний Новгород - Саратов съехала в кювет «Газель» с пропаном

27.07.2019|16:57
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Только чудо спасло грузовую «Газель» от взлета на воздух. Правда, кювет тоже место для машины непривычное. Автомобиль перевозил 60 баллонов с пропаном, который может воспламениться от малейшей искры.

«Все вентиля пооткрывались от удара», - отметил очевидец.

Грузовик с газом двигался по трассе Нижний Новгород - Саратов в южном направлении, «Нива» - в сторону Пензы. Машины не разъехались.

«Газель» вышла на встречку, я стал уходить, она меня зацепила, все: он в кювете, я на обочине», - рассказал водитель «Нивы».

К счастью, пожарным не пришлось ликвидировать последствия возможного взрыва, хотя запах пропана распространился на сотни метров от места происшествия. Красная машина лишь помогла «Газели» «встать на ноги».

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