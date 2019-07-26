26.07.2019 | 15:49

Похоже, слава главного героя французской комедии «Такси-2» не дает покоя некоторым автомобилистам Пензы. Практически взлетела на гору строительного мусора в районе улицы Ладожской отечественная легковушка. Вот только перемахнуть через препятствие «Лада-Приора» не смогла - силенок не хватило, шутят проезжающие мимо водители.

«Студент, практикант, начинающий летчик - все мы были такими. Слишком маленькая скорость у него была. Вот сотни за две бы шел, он бы ее перелетел», - отметил автомобилист Виталий.

Сам лихач исчез с места происшествия, на капоте и двери остались следы крови. Все случилось либо ночью, либо рано утром, ведь накануне на насыпи было пусто, говорят те, у кого гаражи неподалеку.

Еще один водитель оказался экстремалом. Вместо шашечек на крыше машины он вез пассажира.

Это видео заинтересовало сотрудников ГИБДД, они нашли водителя такси. Им оказался 43-летний пензенец. За перевозку пассажира вне кабины он заплатит штраф - 1 000 рублей.