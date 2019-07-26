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Происшествия | Под Пензой Ford Fiesta слетел в кювет и перевернулся вверх колесами

26.07.2019|09:26
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В четверг, 25 июля, в Пензенском районе произошло ДТП, в котором пострадал человек.

Фото автомобиля, лежащего вверх колесами в кювете, опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». «В сторону Золотаревки, недалеко от аллеи, где бегают в Ахунах. Время 0:30», - уточнил автор.

Происшествие активно обсуждают пользователи Сети. «Да как же гнать надо было?» - удивляется один из них. «Дело не в том, что гнали, там темно было и не особо видно было поворота, там на дороге стояла машина. Водитель мог бы и дальше вперед проехать и было б норм все, но, увы, увидел, что там машина, начал поворачивать и тормозить. В итоге носом клюнул в землю», - пояснил другой.

«Сам лично ехал, там перед поворотом знак стоит, что резкий поворот, а до самого поворота после знака еще где-то метров 300-400», - уточняет третий.

«Девушка 2 ребра сломала, молодой человек грудную клетку», - сообщает еще один комментатор.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в 21:20 на 4-м километре дороги Ахуны - Золотаревка автомобиль Ford Fiesta под управлением 38-летнего водителя слетел в кювет и опрокинулся.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели и бригада скорой помощи.

«Водитель госпитализирован, а 33-летнюю пассажирку медики после осмотра отпустили», - рассказали в ведомстве.

В последнее время случаи, когда автомобили слетают с трассы в кювет, стали ежедневными. 24 июля в Сосновоборском районе в такое ДТП попала «Лада-Приора», за рулем которой находилась 25-летняя женщина. Она была госпитализирована с травмами, 43-летнего пассажира после оказания медицинской помощи отпустили.

В этот же день в Городищенском районе с дороги на Кузнецк-12 вылетела в кювет и въехала в дерево грузовая «Газель». Один человек погиб и один пострадал.

23-го числа в Кузнецком и Городищенском районах не справились с управлением, съехали в кювет и врезались в деревья водители Lada Kalina и Hyundai Sonata. Травмы получили двое.

22 июля аналогичные ДТП произошли с автомобилями ВАЗ-2110 в Тамалинском, ВАЗ-2108 - в Мокшанском и Lada Largus - в Вадинском районах. В авариях пострадало три человека, один скончался на месте от травм.

Источник — фото vk.com/sova_penza, видео Victor Afanasev
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Гость|26.07.2019 09:41|

Одни аварии!

Гость|26.07.2019 09:44|

самоликвидатор

Гость|26.07.2019 09:51|

Какое счастье!

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