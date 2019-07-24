24.07.2019 | 14:14

Во вторник, 23 июля, в Кузнецком и Городищенском районах Пензенской области два водителя не справились с управлением, съехали в кювет и врезались в деревья.

В первом случае в ДТП попала Lada Kalina с 53-летней женщиной за рулем. Она вылетела с проезжей части в 9:20 на улице Юбилейной в селе Комаровка - напротив дома № 93.

«В результате происшествия пассажир автомобиля, женщина 1996 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Аналогичное ДТП в Городищенском районе случилось в 18:30 на 28-м километре дороги Городище - Никольск. Там съехал в кювет и врезался в дерево 44-летний водитель Hyundai Sonata. Он получил травмы и также был госпитализирован.

По обоим фактам проводится проверка.

В понедельник, 22 июля, в Пензенской области в течение двух с половиной часов три машины слетели в кювет и опрокинулись - в Тамалинском, Мокшанском и Вадинском районах. Три человека были госпитализированы, один погиб.