24.07.2019 | 15:01

В Пензе водитель автобуса № 54 показал другим участникам движения «мастер-класс» по проезду перекрестков. Он преодолел пересечение улиц Лозицкой и Рахманинова по встречной полосе на красный сигнал светофора.

Это случилось примерно в 19:40 во вторник, 23 июля, и попало на камеру видеорегистратора.

«Автобус едва не устроил ДТП, выехав через двойную сплошную и проехав на красный сигнал светофора», - прокомментировал владелец записи, выложивший ее в соцсеть «ВКонтакте».

В этот вечер перекрыли движение на пересечении проспекта Строителей и Лозицкой, транспорт направляли в объезд из-за риска падения столба у ТЦ «Олимп».

«Наверное, не от хорошей жизни водитель 54-го решил так сделать. Очевидно, это тут он объезжает участок дороги пр. Строителей, который вчера ДПС перекрыли. Наверное, у них штрафы, может, какие-нибудь за опоздание от графика», - предположил один из горожан в обсуждении видео.

Другие же пензенцы оказались не столь снисходительными: «Кто ему удостоверение водителя выдавал, заберите от греха быстрее!», «Скорее всего, никто не выдавал, сам купил...»