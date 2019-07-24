Пензенское информационное агентство|18+|Среда|24 июл 2019|16:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
  70.52  |  $  63.22
 

Происшествия | В Пензе шофер автобуса № 54 шокировал горожан стилем вождения

24.07.2019|15:01
Печать

В Пензе водитель автобуса № 54 показал другим участникам движения «мастер-класс» по проезду перекрестков. Он преодолел пересечение улиц Лозицкой и Рахманинова по встречной полосе на красный сигнал светофора.

Это случилось примерно в 19:40 во вторник, 23 июля, и попало на камеру видеорегистратора.

«Автобус едва не устроил ДТП, выехав через двойную сплошную и проехав на красный сигнал светофора», - прокомментировал владелец записи, выложивший ее в соцсеть «ВКонтакте».

В этот вечер перекрыли движение на пересечении проспекта Строителей и Лозицкой, транспорт направляли в объезд из-за риска падения столба у ТЦ «Олимп».

«Наверное, не от хорошей жизни водитель 54-го решил так сделать. Очевидно, это тут он объезжает участок дороги пр. Строителей, который вчера ДПС перекрыли. Наверное, у них штрафы, может, какие-нибудь за опоздание от графика», - предположил один из горожан в обсуждении видео.

Другие же пензенцы оказались не столь снисходительными: «Кто ему удостоверение водителя выдавал, заберите от греха быстрее!», «Скорее всего, никто не выдавал, сам купил...»

Источник — видео Данила Синякина, vk.com/penza_live
0
0
0
0
 
Гость|24.07.2019 15:10|

ему можно - он буртасов с работы возит.

Гость|24.07.2019 15:20|

Торопится на кладбище место занять

Гость|24.07.2019 15:24|

Пусть гоняет. Кто больше у того и главная дорога.

Гость|24.07.2019 15:54|

Водители автобусов часто нарушают ПДД забывая,что возят людей и несут за них ответственность!

Гость|24.07.2019 15:59|

Так он же никому не помешал! Одни стукачи кругом.

Гость|24.07.2019 16:06|

Ему можно он с мигалкой

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!