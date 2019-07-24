24.07.2019 | 15:53

Кровля дома № 36а на улице Галетной выгорела полностью, пострадала и деревянная двухэтажка. Восьмиквартирное строение вспыхнуло ночью, когда люди спали. Сначала пламенем объяло сараи, а уже с них огонь перекинулся на дом.

Из горящего здания успели выбежать все жильцы. Никто не получил травм физических, а вот морально люди раздавлены. В одночасье лишились всего: и угла, и имущества. Покидали двухэтажку кто в чем был.

«По линии соцзащиты мы сейчас окажем срочную социальную помощь, на первое время окажем материальную, денежную помощь из расчета 10 000 на каждого зарегистрированного. Предлагаем сейчас продукты питания, вещи б/у выбрать, а далее посмотрим», - рассказала начальник Управления социальной защиты г. Пензы Ирина Федонина.

На месте работали представители разных ведомств. Пока одни отпаивали погорельцев чаем, другие составляли списки на получение материальной помощи и обеспечение жильем.

«У нас 20 метров, мы перегородили: у нас с мужем своя комнатка, у племяшки своя. Сейчас нас отвезут на 5-6 метров, как нам там жить с мужем и племянницей?» - задалась вопросом жительница дома № 36а на ул. Галетной Ольга Снегова.

«У нас в наличии муниципальное помещение, в маневренном фонде достаточно помещений без проживания, только что после ремонта», - сообщил заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Павел Юдаев.

С первым автобусом примчалась из деревни на Галетную Валентина Ирышкова. Ей соседи сообщили о несчастье.

«Приехала... вот такое вот. Как это называется? Что это? Я считаю, что это поджог, по той причине, что земля нужна кому-то», - предположила Валентина Ирышкова.

Такая версия случившегося в приоритете у жильцов, тем более накануне на этой же улице странным образом вспыхнул подъезд двухэтажки № 22.

«Я взяла скалку и давай по батареям. Чувствую, движения нет. Приоткрыла дверь - чернота. Кричу: «Пожар!», разбудила людей. Молодой человек прыгал со второго этажа», - рассказала жительница дома № 22 на ул. Галетной Раиса Потапова.

И вот стихия опять против людей с улицы Галетной. Дом № 36а был признан ветхим и аварийным, подпадал под расселение.

«Нам обещают. И в 2019-м было - письма рассылали, теперь уже до 2021-го. Ну, собственно, ускорили процесс», - подчеркнула жительница дома 36а на ул. Галетной Елена Кодралева.