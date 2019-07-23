23.07.2019 | 18:44

Семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии, среди них и 5-летний ребенок. Авария случилась около 11:00.

«На 9-м километре автодороги Пенза - Шемышейка в границах Пензенского района произошло столкновение автомобиля Chevrolet Lanos под управлением мужчины 1994 года рождения и автомобиля Ford Kuga под управлением мужчины 1960 года рождения», - сообщил зам. начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

В результате четыре человека из этих иномарок были доставлены в больницу, еще трое, в том числе и маленький ребенок, получили менее серьезные травмы, и после осмотра врачи отпустили их домой.