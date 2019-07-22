22.07.2019 | 16:26

Два человека погибли, еще один получил травмы и был госпитализирован. Все они находились в иномарке. Трагедия случилась около 23:00.

«На 12-м километре автодороги Каменка - Вирга, у границы Каменского района Пензенской области, водитель автомобиля Audi A6, мужчина 1973 года рождения, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Сидевший за рулем, а также его 63-летний пассажир скончались на месте происшествия. За жизнь еще одного борются врачи.