Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|22 июл 2019|19:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
  71.43  |  $  63.68
 

Происшествия | Врачи борются за жизнь пассажира, попавшего в ДТП в Каменском районе

22.07.2019|16:26
Печать

Два человека погибли, еще один получил травмы и был госпитализирован. Все они находились в иномарке. Трагедия случилась около 23:00.

«На 12-м километре автодороги Каменка - Вирга, у границы Каменского района Пензенской области, водитель автомобиля Audi A6, мужчина 1973 года рождения, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Сидевший за рулем, а также его 63-летний пассажир скончались на месте происшествия. За жизнь еще одного борются врачи.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!