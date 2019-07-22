22.07.2019 | 09:11

В воскресенье, 21 июля, в микрорайоне ГПЗ случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По сообщениям очевидцев, неподалеку от магазина «Лента» около 17:35 столкнулись «Лада», «Ока» и Chevrolet.

Первые две машины после удара встали перпендикулярно проезжей части, перекрыв одну из полос движения. Они получили серьезные механические повреждения.

Один из комментаторов обратил внимание на то, что у Chevrolet спущены колеса.

«Водитель выезжал с пляжа ГПЗ, ехав по Ангарской улице, собрал все бордюры, поэтому и на спущенных. Удивлена, как он не собрал машины, припаркованные у домов. Хорошо, что сама вовремя в проулок завернула. Стало страшно, что такие безответственные по дорогам города ездят и сколько еще не замечено! Надеюсь, хоть людей не сшиб!» - ответила ему пользовательница.