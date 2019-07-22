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Происшествия | В микрорайоне ГПЗ случилось серьезное ДТП с тремя автомобилями

22.07.2019|09:11
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В воскресенье, 21 июля, в микрорайоне ГПЗ случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По сообщениям очевидцев, неподалеку от магазина «Лента» около 17:35 столкнулись «Лада», «Ока» и Chevrolet.

Первые две машины после удара встали перпендикулярно проезжей части, перекрыв одну из полос движения. Они получили серьезные механические повреждения.

Один из комментаторов обратил внимание на то, что у Chevrolet спущены колеса.

«Водитель выезжал с пляжа ГПЗ, ехав по Ангарской улице, собрал все бордюры, поэтому и на спущенных. Удивлена, как он не собрал машины, припаркованные у домов. Хорошо, что сама вовремя в проулок завернула. Стало страшно, что такие безответственные по дорогам города ездят и сколько еще не замечено! Надеюсь, хоть людей не сшиб!» - ответила ему пользовательница.

Источник — видео Феди Куриленко, vk.com/penza_live
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Гость|22.07.2019 09:25|

Водитель шевроле был в сильно пьяном состоянии. Видел эту аварию с самого начала. Он просто ехал по встречной. От него увернулось 3 другие машины. А ВАЗ-2114 деться было некуда. Он дороги не видел и не понимал действительности. Был бы пешеход - он его не заметил бы. И если б его авто не заглох, то он бы уехал дальше.

Гость|22.07.2019 09:32|

Гость писал(a):

Водитель шевроле был в сильно пьяном состоянии.
Отдых по-русски удался на славу.

Гость|22.07.2019 09:34|

В Ленту за добавкой спиртного спешил? Идиот! Чуть людей не перекалечил

Имя: Гость
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