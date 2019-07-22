В воскресенье, 21 июля, в микрорайоне ГПЗ случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
По сообщениям очевидцев, неподалеку от магазина «Лента» около 17:35 столкнулись «Лада», «Ока» и Chevrolet.
Первые две машины после удара встали перпендикулярно проезжей части, перекрыв одну из полос движения. Они получили серьезные механические повреждения.
Один из комментаторов обратил внимание на то, что у Chevrolet спущены колеса.
«Водитель выезжал с пляжа ГПЗ, ехав по Ангарской улице, собрал все бордюры, поэтому и на спущенных. Удивлена, как он не собрал машины, припаркованные у домов. Хорошо, что сама вовремя в проулок завернула. Стало страшно, что такие безответственные по дорогам города ездят и сколько еще не замечено! Надеюсь, хоть людей не сшиб!» - ответила ему пользовательница.
Водитель шевроле был в сильно пьяном состоянии. Видел эту аварию с самого начала. Он просто ехал по встречной. От него увернулось 3 другие машины. А ВАЗ-2114 деться было некуда. Он дороги не видел и не понимал действительности. Был бы пешеход - он его не заметил бы. И если б его авто не заглох, то он бы уехал дальше.