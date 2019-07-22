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Происшествия | В Каменке пожарные спасли имущество погорельцев на полмиллиона рублей

22.07.2019|09:48
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В ночь на понедельник, 22 июля, в Каменке произошел пожар, в котором пострадали два человека.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 1:51: на Большой Трудовой улице пламя охватило щитовой дом, обложенный кирпичом, и сараи во дворе.

По тревоге на место происшествия выехали 9 пожарных на четырех спецавтомобилях.

«На доме сгорела кровля, здание выгорело внутри. Огонь уничтожил надворные постройки. Пострадали 67-летний мужчина и 64-летняя женщина. Пожарные спасли материальные ценности, принадлежащие хозяевам (технику, мебель и другие), на сумму более полумиллиона рублей», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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