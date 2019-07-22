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Происшествия | Стало известно, кто пострадал в ДТП с «Нивой» и «Приорой» на пр. Победы

22.07.2019|10:57
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В ГИБДД прокомментировали ДТП, случившееся в воскресенье, 21 июля, на проспекте Победы, вблизи «Самолета».

«Ниву-Шевроле» и «Ладу-Приору» после столкновения раскидало по проезжей части, так что они оказались в нескольких десятках метров друг от друга.

Уточняется, что авария произошла в 7:40. «Нивой» управляла 69-летняя женщина, «Приорой» - 41-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Лада-Приора» получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Димы Девяткина, vk.com/sova_penza
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Гость|22.07.2019 11:43|

penzainform.ru писал(a):

«Нивой» управляла 69-летняя женщина,
Бабулька на дачу видать спешила

Гость|22.07.2019 11:46|

Гость писал(a):

Бабулька на дачу видать спешила
Или к мощам приложиться

Гость|22.07.2019 13:03|

Гость писал(a):

Или к мощам приложиться
К мощам приложилась в процессе езды

Имя: Гость
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