22.07.2019 | 10:57

В ГИБДД прокомментировали ДТП, случившееся в воскресенье, 21 июля, на проспекте Победы, вблизи «Самолета».

«Ниву-Шевроле» и «Ладу-Приору» после столкновения раскидало по проезжей части, так что они оказались в нескольких десятках метров друг от друга.

Уточняется, что авария произошла в 7:40. «Нивой» управляла 69-летняя женщина, «Приорой» - 41-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Лада-Приора» получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.