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Происшествия | На пересечении ул. Свердлова и Богданова ВАЗ протаранил иномарку

22.07.2019|17:20
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Неопытность, несоблюдение скоростного режима или простая человеческая невнимательность - любой из этих факторов мог стать причиной автомобильной аварии, которая произошла на пересечении улиц Свердлова и Богданова.

Участниками ДТП стали две легковушки. Citroen двигался по Богданова в направлении перекрестка с Лермонтова, а ВАЗ-2115 ехал вверх по Свердлова со стороны Калинина. В итоге водитель серебристой «Лады» не уступил дорогу и на большой скорости буквально протаранил белого «француза».

В иномарке сработали все подушки безопасности. Серьезно повреждена передняя часть кузова. Что же касается представителя отечественного автопрома, по мнению специалистов, то, что осталось от седана, восстановлению не подлежит.

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Гость|22.07.2019 18:39|

Свердлова до Куйбышева везде главная. Прежде чем писать хоть бы на собственные фото посмотрели.

Гость|22.07.2019 19:07|

Автор поста хоть немного бы разобрался в ситуации, прежде чем комментировать! Уволить!

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