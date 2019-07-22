Неопытность, несоблюдение скоростного режима или простая человеческая невнимательность - любой из этих факторов мог стать причиной автомобильной аварии, которая произошла на пересечении улиц Свердлова и Богданова.
Участниками ДТП стали две легковушки. Citroen двигался по Богданова в направлении перекрестка с Лермонтова, а ВАЗ-2115 ехал вверх по Свердлова со стороны Калинина. В итоге водитель серебристой «Лады» не уступил дорогу и на большой скорости буквально протаранил белого «француза».
В иномарке сработали все подушки безопасности. Серьезно повреждена передняя часть кузова. Что же касается представителя отечественного автопрома, по мнению специалистов, то, что осталось от седана, восстановлению не подлежит.
Свердлова до Куйбышева везде главная. Прежде чем писать хоть бы на собственные фото посмотрели.