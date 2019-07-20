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Происшествия | В Пензе на проспекте Победы уходивший от погони нарушитель въехал в дом

20.07.2019|09:49
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В субботу, 20 июля, на проспекте Победы в Пензе случилось ДТП с участием нетрезвого автолюбителя. Фото и видео с места инцидента, произошедшего около 4:00, прислала в редакцию «ПензаИнформ» очевидица.

«В мой дом въехал бухой чел», - прокомментировала женщина.

На кадрах запечатлен дом № 107 и врезавшаяся в него легковушка. Водителя задержали сотрудники ГИБДД. Судя по всему, нарушитель пытался уйти от преследования, но безуспешно. В ДТП он совершенно не пострадал.

Ранее, 26 июня, дом на улице Ново-Тамбовской в Пензе стал препятствием для водителя «Яндекс.Такси». Автомобилист тоже не пострадал. По словам очевидца, он был трезв, но невнимателен из-за усталости.

Источник — фото, видео Елены Г.
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Гость|20.07.2019 10:38|

Из дворов уходил на проспект и влетел в 14 этажку.

Гость|20.07.2019 11:25|

Штраф ему за парковку на газоне не забудьте.

Гость|20.07.2019 12:46|

А еще штраф за мелкое хулиганство, за справление нужды в общественном месте. + взыскание на сотрудника полиции за халатное отношение к должностным обязанностям за то, что допустил в его присутствии совершить этот административный проступок!)))

Гость|20.07.2019 17:15|

4 утра,люди спят,вдруг стену таранит придурок,если у этой стены стояла кровать...,да-а..,сказать испуг это ничего не сказать,тут одной валерЬЯновкой точно не обошлось.....

Гость|20.07.2019 17:23|

Гость писал(a):

4 утра,люди спят,вдруг стену таранит придурок,если у этой стены стояла кровать...
Цоколь у дома? Не не слышал?

Имя: Гость
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