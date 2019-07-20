20.07.2019 | 09:49

В субботу, 20 июля, на проспекте Победы в Пензе случилось ДТП с участием нетрезвого автолюбителя. Фото и видео с места инцидента, произошедшего около 4:00, прислала в редакцию «ПензаИнформ» очевидица.

«В мой дом въехал бухой чел», - прокомментировала женщина.

На кадрах запечатлен дом № 107 и врезавшаяся в него легковушка. Водителя задержали сотрудники ГИБДД. Судя по всему, нарушитель пытался уйти от преследования, но безуспешно. В ДТП он совершенно не пострадал.

Ранее, 26 июня, дом на улице Ново-Тамбовской в Пензе стал препятствием для водителя «Яндекс.Такси». Автомобилист тоже не пострадал. По словам очевидца, он был трезв, но невнимателен из-за усталости.