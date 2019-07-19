19.07.2019 | 12:47

В пятницу, 19 июля, в Пензе на трассе М5 случилось серьезное ДТП, в котором пострадали люди.

Сообщение об аварии появилось в социальной сети «ВКонтакте». «ДТП. Кафе «Виктория». Время 12:00», - написал выложивший снимки пользователь.

На кадрах запечатлены автомобили «Лада-Ларгус» и Chevrolet, получившие сильные механические повреждения. От удара «Ладу» вынесло на обочину, а Chevrolet развернуло поперек трассы.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД подтвердили, что в ДТП есть пострадавшие, на данный момент их число устанавливается. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.