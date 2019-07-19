Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|20 июл 2019|05:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
  71.40  |  $  63.64
 

Происшествия | В Пензе на трассе М5 столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

19.07.2019|12:47
Печать

В пятницу, 19 июля, в Пензе на трассе М5 случилось серьезное ДТП, в котором пострадали люди.

Сообщение об аварии появилось в социальной сети «ВКонтакте». «ДТП. Кафе «Виктория». Время 12:00», - написал выложивший снимки пользователь.

На кадрах запечатлены автомобили «Лада-Ларгус» и Chevrolet, получившие сильные механические повреждения. От удара «Ладу» вынесло на обочину, а Chevrolet развернуло поперек трассы.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД подтвердили, что в ДТП есть пострадавшие, на данный момент их число устанавливается. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Источник — Фото Миши Черныша, Данилы Колотушкина, vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|19.07.2019 13:20|

Вот вам бордюры в действии !

Гость|19.07.2019 13:22|

Вот зачем бордюры высокие ДИБИЛИЗМ.

Гость|19.07.2019 13:26|

Подать в суд на дорожников за высокие (не по ГОСТу) бордюры вдоль трасс.

Гость|19.07.2019 13:32|

разбомбили всю м5, еще и бордюры!!!

Гость|19.07.2019 13:54|

Тысячу раз просили, перенесите светофор к этому месту. Всего 100 метров. Там можно ставить, тут нельзя. Каждую неделю сбитые люди и аварии.

Гость|19.07.2019 14:00|

Гость писал(a):

Подать в суд на дорожников за высокие (не по ГОСТу) бордюры вдоль трасс.
А дорожники то тут при чем

Гость|19.07.2019 14:27|

Судя по разметке, дорога в ремонте. Значит не уложен еще слой асфальта, поэтому бордюры высокие. Но главное, снижать скорость на таких участках, а результат мы видим.

Гость|19.07.2019 14:36|

Вся вина в скорости,и внимательности,если этого нет жди беду, а потом быстро надо искать крайних, бордюры, дорожники....

Гость|19.07.2019 14:38|

Обычная ситуация

Гость|19.07.2019 15:05|

может таких водителей об бордюр головой сначала. Хотя если там вакуум, то и это не поможет.

Гость|19.07.2019 16:27|

светофор...для людей поставьте...а не для кривозубовского авторынка...где он не нужен...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!