19.07.2019 | 14:32

В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили подробности аварии, случившейся в пятницу, 19 июля, на трассе М5 в Пензе.

По предварительным данным, в 11:50 на 628-м километре трассы столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo с 58-летним водителем и «Лада-Ларгус» под управлением 25-летнего мужчины.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель «Лады» и его пассажирка – 42-летняя женщина. Они были доставлены в больницу. Потребовался медицинский осмотр и другой пассажирке отечественного автомобиля - 32-летней женщине, после которого ее отпустили.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.