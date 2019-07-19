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Происшествия | Стало известно о пострадавших в аварии на М5 в Пензе

19.07.2019|14:32
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В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили подробности аварии, случившейся в пятницу, 19 июля, на трассе М5 в Пензе.

По предварительным данным, в 11:50 на 628-м километре трассы столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo с 58-летним водителем и «Лада-Ларгус» под управлением 25-летнего мужчины.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель «Лады» и его пассажирка – 42-летняя женщина. Они были доставлены в больницу. Потребовался медицинский осмотр и другой пассажирке отечественного автомобиля - 32-летней женщине, после которого ее отпустили.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.

Источник — фото Данилы Колотушкина, vk.com/sova_penza
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Гость|19.07.2019 14:41|

вот спасибо хорошо - нам ой как их возраст важен...

Гость|19.07.2019 16:41|

читаешь "подробности", понимать надо - "возраст". всё просто.

интересно, когда за такие "новости" платить перестанут?

Гость|19.07.2019 17:32|

Ждем новости о переносе светофора от автоколонны, на это место. Вот уж порадуете.Закончатся трагедии с участием людей.

Гость|19.07.2019 17:34|

Это точно. Фуры несутся, подгребая все под себя, дачников не видят и водители бьются там частенько

Гость|19.07.2019 18:54|

Ну и что стало известно о пострадавших кроме возраста и пола? Кто они, откуда и куда ехали?

Гость|19.07.2019 23:13|

Где этот 628 километр. Нам самим от Москвы считать?

Имя: Гость
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