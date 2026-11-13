История Пензы: Московские купцы делили один пивной склад на Куприна

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Иногда, чтобы достичь цели, людям необходимо действовать сообща. Именно так и поступали московские купцы, когда организовывали свой бизнес в Пензе. К примеру, дом № 5Б на современной улице Куприна когда-то принадлежал сразу целой группе предпринимателей.

В начале XX века здесь размещался пивной склад, формально принадлежавший купцу Чихиреву. Однако на деле доли были распределены между шестью крупными предприятиями.

Большую часть хозпомещений занимало Товарищество пивомедоваренного завода Ивана Дурдина. Эта фабрика выпускала свыше десятка сортов пенного напитка, но в Пензу поставлялось всего 3 вида пива: Пильзенское, Баварское и Мюнхенское. Спиртное продавали только оптом, а брали его в основном рестораны, кинотеатры и кафе. Продукция стоила дешево - за ящик пива акционеры Дурдина просили всего 2 руб. 65 копеек.

Не менее популярной были и напитки Калашниковского пивоваренного завода, который также владел долей склада в Пензе. Алкоголь этой марки изготавливался из английского солода, одно время считавшегося лучшим в Европе, а само пиво разливалось в оригинальные треугольные бутылки из темного стекла.

Ну и особой легендой того времени являлась продукция помпезного завода «Хамовники». Фабрика была поставщиком Двора Его Императорского Величества.

В Пензу столичные купцы приехали, чтобы составить конкуренцию местным производителям. И, стоит отметить, у них это получилось сделать достаточно быстро.