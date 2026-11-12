История Пензы: Земля под Центральным рынком озолотила винных дельцов

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Полтора века назад наш город был во много раз меньше в размерах. Место, где сегодня проходит улица Куприна, когда-то считалось чуть ли не окраиной. Там, где начинается Центральный рынок, в XIX веке находились ветхие избушки.

Основными жителями этого квартала были мещане и крестьяне, из них немало бывших крепостных. Многим оказалось трудно перестроиться к жизни в городской черте, потому они сохраняли деревенский уклад.

150 лет назад здесь стояли амбары, коровники, конюшни и уборные - водопровод сюда провели только в советские времена. Часть жителей, как, например, крестьянин Журавлев, пытались организовать собственный бизнес.

В частности, он открыл в своем доме трактир и бильярдную. Но, судя по всему, забегаловка популярностью не пользовалась, и вскоре начинающий коммерсант переоборудовал часть здания под постоялый двор.

Гораздо лучше дела шли у его соседей Шапошниковых. Глава этого семейства решил пойти по другому пути и организовал у себя в подвале ренсковый погреб, где хранил вино. Алкогольные напитки он продавал оптом и в розницу. Вероятно, спиртное брали хорошо, так как к старости он смог перейти в купеческое сословие, а это давало существенные льготы.

Дом Шапошникова в советские годы был переоборудован под общежитие барачного типа. Невзрачную и уродливую постройку снесли более 40 лет тому назад.