История Пензы: На месте бывшего купеческого дома возвели торговый центр

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

9-е строение на улице Куприна - огромный торговый центр. Но еще в 80-х годах прошедшего столетия на его месте стоял бывший купеческий дом, возведенный в 1866-м. Фасад был отделан оригинальным декором и красивой лепниной.

Это было двухэтажное здание с аркой и железными воротами, крышу венчала строгая овальная надстройка, а фасад обрамляли геометрические фигуры - одно время на них была большая мода.

Дом долгое время принадлежал протоиерею Петропавловской церкви Маркеллу Бурлуцкому. В свой храм он вложил немало средств и усилий, при нем на алтаре был устроен киот на 3 образа с мозаикой и колоннами, а чуть позже за старания и долгую службу Бурлуцкого назначили духовником всех пензенских священников.

В 1872 году протоиерей продал свою усадьбу купцу Степану Литвинову. Тот после приобретения сразу взялся за капитальный ремонт дома. Внутри он увеличил число комнат до пяти, а зал украсил аттиком и лепниной. Потолок венчали витиеватые узоры и изображения пшеничных снопов.

Этот шикарный декор сохранился почти на целый век. А в начале XX столетия в 9-м доме на улице Куприна, тогда Сенной, размещался бакалейный магазин, где торговали рыбой, овощами, фруктами и чаем, который завозили из Китая.

Позади дома некоторое время работала небольшая кондитерская мастерская. Там изготавливали вкусные пряники, калачи и пирожки. От этих строений не осталось и кирпичика, сегодня здесь располагается рынок.