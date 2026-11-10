История Пензы: Канатную дорогу пытались вернуть к жизни

Люди могли добраться от «Современника» до парка Белинского по воздуху в небольшой кабине. В 1990-е годы в Пензе такая поездка занимала 12 минут. Канатная дорога соединяла улицу Пушкина с парковой территорией возле планетария. Она быстро стала городской достопримечательностью.

Инициатором строительства был Георг Мясников, с именем которого связано создание многих культурных объектов региона. Однако пассажиров пензенская «канатка» начала перевозить уже после его отъезда в Москву, в марте 1994 года. Нижнюю станцию разместили за кинотеатром «Современник», верхнюю - в парке имени Белинского. Между ними протянулся воздушный маршрут длиной 953 метра.

Почти километр пути позволял горожанам увидеть знакомую часть Пензы с совершенно другого ракурса. Трассу поддерживали восемь опор. Самая высокая достигала 25 метров, а уклон каната в одном из пролетов доходил до 30 градусов. По линии двигались сто двухместных пассажирских кабин, к посадочной площадке они подходили с интервалом 14,5 секунды.

Но у воздушных прогулок, которые приносили радость и новые впечатления жителям и гостям города, была и обратная сторона. Жившие под трассой пензяки жаловались на летевшие сверху мусор и бутылки. А еще случались и поломки, после которых застрявших пассажиров приходилось снимать спасателям.

В 2000 году канатную дорогу закрыли. Пассажирские перевозки прекратились всего через шесть лет после открытия. Однако история объекта на этом не закончилась: спустя несколько лет за его восстановление взялся один из предпринимателей. В сентябре 2005-го на «канатке» уже шел капитальный ремонт. Рабочие перебрали моторы, заменили проржавевшие крепления и меняли трос.

Испытания рассчитывали закончить в октябре, а первых пассажиров принять весной 2006-го. Именно такие сроки озвучивались во второй половине 2005 года. Однако возвращения канатной дороги в повседневную жизнь Пензы так и не произошло.