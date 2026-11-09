История Пензы: Обед за 60 копеек и телефон - «Гранд-Отель» стал главной визиткой города

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Одно время гостиницу «Гранд-Отель» на Московской, 56, признавали чуть ли не визитной карточкой Пензы. Само здание до наших дней не схранилось. Сейчас на его месте стоит многоквартирный дом.

В «Гранд-Отеле» останавливались заезжие артисты, певцы и писатели. При этом аренда номера стоила относительно немного.

Гостиница открылась в июле 1880 года и несколько десятилетий держала марку самого комфортабельного заведения города. При отсутствии централизованного снабжения в некоторых районах Пензы к гостинице был проведен отдельный водопровод.

«При «Гранд-Отеле» имеется ванная комната с мраморной ванной и душем, - писали «Пензенские губернские ведомости». - Для удобства господ, приезжающих на своих лошадях, существуют помещения для экипажа, за пользование которыми плата не взимается. При гостинице продаются по базарной цене овес и сено».

На 1-м этаже отеля работал ресторан. Комплексный обед из 4 блюд стоил всего 60 копеек. Иногда для постояльцев устраивались бесплатные фуршеты с экзотическими деликатесами вроде французских устриц. Гастрономию в «Гранд-Отель» доставляли с разных концов России. Из Ростова-на-Дону, как правило, возили рыбу и черную икру, из Москвы - каплунов (жирных петухов), из Петербурга - вальдшнепов, фазанов и рябчиков. Примечательно, что в «Гранд-Отеле» можно было заказать доставку готовых блюд на дом.

А помимо того, отель располагал кабинетами для деловых переговоров, 3 бильярдными и телефоном - по тем временам большая роскошь.