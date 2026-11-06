История Пензы: Купец Кузьмин кормил вкуснейшим хлебом весь город

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Булочная купца Кузьмина, которая когда-то стояла на углу современной Фонтанной площади, была настоящей легендой для пензенцев. Здесь выпекались все виды кондитерских изделий, и, по воспоминаниям горожан, таких вкусных пирожных и булочек не делали больше нигде.

Владел заведением купец Василий Иванович Кузьмин, который, как метко заметил краевед Александр Дворжанский, «кормил хлебом всю Пензу». Коммерсант содержал сеть булочных, а на Московской находился центральный магазин.

Продукцию в торговую точку доставляли до 6 раз в день. Здесь продавались кексы, конфеты из абрикосов, скобелевские сушки, хлеб 10 видов, пирожные и многое другое. Помимо этого, на кондитерской фабрике Кузьмина изготавливали и экзотику, например шоколадные сухари.

Весь магазин был заполнен яркой рекламой. Афиши вешали не только внутри, но и под окнами здания. Нарисованные на плакатах пышные торты и аппетитные пирожные манили проголодавшихся прохожих. Особо нетерпеливые могли отведать лакомства прямо в булочной: внутри стояли столики, рассчитанные на несколько персон.

Булочная Кузьмина принимала заказы и на изготовление тортов и пирожных к знаменательным датам. А к Рождеству и Новому году в магазине действовало специальное меню с новыми кондитерскими изделиями.

Фото для материала сгенерировано ИИ.