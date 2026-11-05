История Пензы: Шубы по 100 рублей могли приобрести только богатые горожане

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В советские времена шубы были предметом дефицита и роскоши, достать их стоило большого труда. А в эпоху Российской империи в Пензе работали несколько крупных меховых магазинов, один из них - на Московской, 59. Здание до наших дней не сохранилось. Сейчас на его месте расположен торговый центр.

Магазин меховых и суконных товаров располагался на 1-м этаже и принадлежал купчихе Анастасии Головкиной. Помимо дорогих и редких шуб из норки, здесь продавались тулупы из овчины, а также довольно редкие меха красной лисы, ильки (разновидность американской куницы), бобра, шиншиллы и песца.

Приобрести подобные предметы гардероба могли только богатые горожане. Цены в магазине Головкиной поистине кусались: в среднем одна шуба стоила около 100 рублей - по тем временам целое состояние. По более низкой цене здесь продавалось различное сукно.

«Спешим уведомить о большом выборе! - кричал заголовок рекламной статьи в «Губернских ведомостях». - В наличии всевозможные отделки для платьев, ленты, бархотки, рюши, кружева, шелковая материя и прочие товары».

Специализация заведения сохранилась и после Октябрьской революции. С 1924 года в нем располагался магазин швейной фабрики «Заря», который принимал заказы на пошив разной одежды.