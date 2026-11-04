История Пензы: Ради спасения бизнеса купец Спиченко устроил предновогоднюю распродажу

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Не у всех дореволюционных коммерсантов хорошо шли дела. Порой жесткая и нечестная конкуренция разоряла даже самых талантливых предпринимателей. На Московской, 50, в конце XIX века прекратил существование магазин купца Спиченко. Здание до наших дней не сохранилось. Когда-то оно стояло напротив современной Фонтанной площади.

С 12 по 31 декабря 1890 года Спиченко устроил тотальную распродажу товара. Ради спасения бизнеса в ход шло все.

«Раскупайте по самым дешевым ценам! Посуда эмалированная, самовары, инструменты столярные и слесарные, сельскохозяйственный инвентарь, а также земледельческие машины и орудия», - гласила афиша.

При этом купец Спиченко, видимо, сильно нуждался в деньгах, поскольку на торги выставили даже вывеску. Недвижимость в центре города быстро выкупили. В 1891 году здесь открылся «Магазин металлических изделий».

Однако название не соответствовало ассортименту. Тут продавались столовые и настенные лампы, австрийская эмалированная посуда, венки для памятников, ножи, вилки и железные кровати. Кстати, некоторые товары можно было приобрести в рассрочку, а постоянным клиентам делали скидки до 30%.

В другой части здания размещался часовой магазин. Каждый Новый год тут проводили грандиозную распродажу. Серебряные часы можно было купить всего за 6 000 рублей (в пересчете на современный курс).