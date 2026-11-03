История Пензы: Пензенская элита выбирала «Сердце океана» и берлинское мыло

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Парфюмерией люди пользовались еще в Древнем Египте. Фараоны и знатные вельможи натирали себя ароматическими маслами, а в храмах стояли специальные сосуды с благовониями. В Пензе же один из популярных парфюмерных магазинов размещался на Московской, 54. До наших дней здание не сохранилось. Сейчас вместо нескольких жилых строений здесь находится многоквартирный дом.

В середине XIX века на этом месте стоял большой дом с красивыми треугольными окошками и колоннами. 1-й этаж арендовал купец Николай Гольц. Ассортимент в его магазине по большей части составляла отечественная продукция: духи фабрики «Брокар и Ко», благовония Санкт-Петербургской техно-химической лаборатории и парфюм от поставщика императорского двора - завода Ралле.

Судя по названиям, их придумывали возвышенные натуры. В магазине Гольца продавались «Кавказская роза», «Дворянский букет», «Сердце океана», «Боярыня Морозова», «Грация» и многие другие.

В среднем флакон стоил около 1 рубля, что по тем временам считалось не такой уж и большой суммой. В 1883 году новинкой сезона в магазине стали шоколад и какао, приготовленные по специальной рецептуре на заводе барона фон Либиха. В рекламной афише утверждалось, что продукция полезна для людей со слабым пищеварением.

К концу XIX века владелец магазина заключил контракт с несколькими заграничными фирмами. В результате в Пензу начали завозить мыло и духи из Парижа и Берлина.