История Пензы: Купец Поль продавал «аппараты для пьянства» на Московской, 52

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Производство алкоголя в любые времена приносило солидный доход. А для тех, кто хотел организовать собственный винокуренный заводик, во времена царской России в Пензе работал специальный магазин на Московской, 52. До наших дней строение не сохранилось. Сейчас на его месте находится жилой дом под номером 40.

Самогонщикам путь сюда был заказан, поскольку производство алкогольной продукции с последующей продажей без лицензии каралось даже во времена Российской империи. Но для коммерсантов, имевших собственное предприятие, препятствий не чинили.

Сам магазин носил странное название «Медно-механическое заведение». Его владелец купец Рудольф Михайлович Поль торговал разным оборудованием.

«Имею честь уведомить господ винокуренных, пивоваренных и водочных заводчиков, что в моем магазине представлены новые образцы техники, - такими словами начинался рекламный репортаж «Губернских ведомостей». - В наличии имеются перегонные устройства, котельные аппараты, а также пароводопроводные трубы».

Оборудование стоило недешево, однако все издержки с лихвой окупались. К началу Первой мировой войны в Пензе насчитывалось 77 винокуренных заводов, которые производили свыше 30 000 ведер спиртного в год.

Алкогольная продукция из Пензенской губернии поставлялась во многие регионы Российской империи. Некоторые историки шутят, что Сурский край споил половину страны.