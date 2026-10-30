История Пензы: «Паровая колбасная» на Московской пользовалась успехом у горожан

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

У каждого есть свой любимый магазин, где и цены пониже, и выбор побольше. В эпоху Российской империи легендой среди пензяков слыл продуктовый магазин Германа Петерса на Московской, 48.

На месте, где сейчас располагается дом по адресу: Московская, 40, прежде стояло одноэтажное каменное здание белого цвета с огромной вывеской «Паровая колбасная». Местные продукты считались одними из самых вкусных в Пензе. Мясные изделия делали по особой рецептуре, с применением восточных специй и различных пряностей.

Ассортимент вряд ли бы оставил равнодушным и современного человека. «Вашему вниманию немецкая фабрика «Петерс» предлагает свежие колбасы, ветчины, рулеты, окорочка, а также сыры, консервы, маринады, сливочное масло и сметану», - пела реклама в местной прессе.

В 1910 году для торговли рыбой коммерсант Петерс достроил ледник и дополнительный склад. Чуть позже в соседней части здания открылся еще один магазин, но уже не продуктовый. Ремесленник Василий Богданов торговал в нем ювелирными изделиями: серьгами, кольцами, брошками и прочими драгоценностями. Тут же, на Московской, 48, ремонтировали украшения.

В бурные годы НЭПа в бывшей колбасной размещалась контора слесарей, электриков и инженеров. За определенную плату рабочие могли избавить горожан от коммунальных проблем. Позже здание снесли.