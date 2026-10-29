История Пензы: В честь космонавта Самокутяева названа одна из школ города

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За 65 лет космической эры только 2 наших земляка смогли оказаться за пределами земной орбиты - Виктор Пацаев и Александр Самокутяев. Последний жил в Арбекове и учился в школе № 56. Как подавляющее число покорителей околоземного пространства, Александр Михайлович попал в Центр управления полетами из военно-воздушных сил.

По специальности наш земляк был летчиком-инженером, а по званию - полковником ВВС. С 1985 года по 1987-й на территории аэродрома «Сосновка» под Пензой Александр Самокутяев проходил обучение на пилота-планериста, совершил первый самостоятельный полет на планере и прыжок с парашютом.

В апреле 2011 года Самокутяева назначили командиром корабля «Союз ТМА-21». А после стыковки космического судна с МКС пензенец стал исполнять обязанности бортинженера. За время пребывания на околоземной орбите Самокутяев провел несколько научных экспериментов.

В рамках проекта «Биориск» космонавты закрепили на борту международной космической станции платформу со спорами грибов. Впоследствии выяснилось, что они обладают высокой выживаемостью и долго могут существовать даже в смертельных условиях. Кроме этого, состоялся эксперимент «Мембрана», в ходе которого изучалась возможность получения сверхматериалов.

«По случаю удачного завершения исследований американцы приготовили нам сюрприз, - писал Самокутяев. - Мы впервые за долгое время отведали мороженого».

Александр Михайлович был в космосе дважды и провел там суммарно 10 часов, за что удостоился звания Героя Российской Федерации. В 2013 году он также стал почетным гражданином Пензы. Александр Самокутяев скончался 17 июня 2026-го на 57-м году жизни. Его именем названа школа № 56 в Пензе.