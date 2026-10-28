История Пензы: Пензенцы стали участниками легендарного боя у высоты 3234

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Обелиск «Разорванная звезда» в микрорайоне Арбеково поставлен в память о пензенцах, погибших во время боевых действий в Афганистане. У современного поколения эта война часто ассоциируется с фильмом «9 рота». Но мало кто знает, что в сражении, показанном в картине, принимали участие и наши земляки.

В картине Федора Бондарчука есть неточности. Бой начался не днем, а вечером, и продолжался всю ночь. Кроме того, высота 3234 находилась в лесистой местности и незадолго до штурма десантники даже успели соорудить деревянные укрепления.

Позиции пытался взять отряд «Черные аисты» - своеобразный спецназ моджахедов. «В роте было всего 39 человек, а нас атаковали 500 душманов, - вспоминал наш земляк сержант Сергей Пужаев, - несколько раз мы сходились врукопашную».

Советские солдаты отбили 13 атак. «После каждого отступления «духи» уносили тела своих погибших товарищей, и взору советских бойцов представала ужасная картина: вроде бы была уверенность, что на тот свет ты точно отправил несколько моджахедов, но поле боя было абсолютно пустым. Наступление бандитов закончилось только утром. К тому моменту у меня осталась только 1 граната и 30 патронов».

9-я рота понесла серьезные потери: погибли 6 человек, а все остальные получили ранения. В фильме показано, что роту выручило звено вертолетов. На самом деле к советским солдатам подошло подкрепление, в котором служил еще один наш земляк - Виктор Антонов.