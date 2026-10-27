История Пензы: Истребитель Су-9 из Куйбышева стал символом Арбекова

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пожалуй, самой знаменитой достопримечательностью Арбекова можно назвать самолет, установленный 9 мая 1981 года на проспекте Победы. Этот истребитель - реальная боевая машина, отслужившая несколько лет в войсках ПВО.

Самолет установили в честь 36 годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны. Поставили его в Арбекове не случайно. В домах неподалеку от пересечения проспекта, улиц Тернопольской и Бородина проживало сразу трое Героев Советского Союза, и все они по стечению обстоятельств служили летчиками.

Сам истребитель Су-9 перегоняли из Самары, тогда города Куйбышев. По распоряжению 1-го секретаря Октябрьского райкома установкой крылатой машины занимались специалисты завода «Тяжпромарматура». Неизвестно, принимал ли этот самолет участие в боевых действиях, но истребителям данного класса в свое время пришлось повоевать.

В 1960 году Су-9 участвовали в перехвате американского самолета-разведчика Lockheed, который летал над территорией СССР. Спустя десятилетие, только уже в Бакинском округе, советские летчики подбили иранский истребитель, намеренно нарушивший границу советского воздушного пространства.

Крылатую машину сняли с вооружения в 1981 году. На сегодняшний день в мире сохранилось лишь 9 экземпляров Су-9.