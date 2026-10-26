История Пензы: Монумент в Арбекове посвящен редкой награде, которую забрали у Брежнева

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Стелу «Орден Победы» установили в Арбекове в 1985 году. Монумент - один из самых высоких в Пензе (20 метров). А саму награду получили только 17 человек - настолько редкой она была. Последним кавалером ордена в 1978 году стал Брежнев.

Страна с осуждением восприняла эту новость. Леонид Ильич всю войну прослужил политруком и в боевых действиях никогда не участвовал. В отличие от своих сверстников, которые щеголяли в орденах и медалях, Брежнев много наград не имел. Это он компенсировал, уже став генсеком ЦК КПСС.

По одной из версий, маршала Жукова даже вынудили упомянуть имя Леонида Ильича в своих мемуарах. Но где Маршал Советского Союза мог встретиться с простым фронтовым политруком? Выкрутились следующим образом: «Находясь в 18-й армии я решил заодно узнать обстановку на южном фланге, - писал Жуков, - но товарища Брежнева там не застал, он убыл на Малую Землю, где шли тяжелые бои».

Полководец понимал абсурдность такого заявления и сказал, что думающий человек сообразит: зачем маршалу ехать за разведданными ехать к незнакомому полковнику, когда отчитываться обязан сам политрук?

В сентябре 1989 года Михаил Горбачев подписал указ об отмене награждения Брежнева орденом Победы с формулировкой «как противоречащего статуту награды» - фронтами Леонид Ильич не командовал.