История Пензы: Строители превратили болота, где застревала техника, в новый район

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

По длине с проспектом Строителей может конкурировать только проспект Победы. Он начинается у Монумента воинской и трудовой славы и заканчивается в районе выезда из Пензы на трассу М-5, выходя на улицу Ульяновскую. Всего на его протяжении возведено 150 зданий.

Строительство проспекта давалось нелегко. Каждую пядь земли приходилось буквально отвоевывать у природы - осушать болота, выкорчевывать лес и выравнивать рельеф. Куда в свое время не решились продвинуться первопоселенцы во главе с Семеном Арбековым, пришли советские строители.

«От проспекта Победы в сторону центра города был один-единственный путь, мы называли его «дорогой жизни», - вспоминал плотник домостроительного комбината Николай Пашин. - Везде были топь, болота, машины вязли и тонули в грязи. Зато сейчас там благоустроенные дома, вроде как и не было никогда болот».

Строители трудились фактически вахтовым методом. Под временное жилье отдавались целые подъезды возводимых многоэтажек, там же сооружали комнаты отдыха, а во дворах строили столовые.

«Помню, морозы были под 30 градусов, - продолжает Николай Леонтьевич. - Мы решили кухню хорошенько прогреть, провели провода, утром приходим - а столовой нет: она сгорела. Потом еще очень долго сидели без еды».

В 1985 году на проспекте Победы открылся кинотеатр «Салют» - единственное на тот момент развлекательное учреждение во всем Арбекове. В первый день работы его посетили свыше 1 000 пензенцев.