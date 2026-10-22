История Пензы: От 9 дворов и смертных казней до огромного Арбекова

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня Арбеково считается одним из самых крупных микрорайонов Пензы, и ни у кого язык не повернется назвать его центральную часть окраиной города. А вот в XIX веке этот район считался настоящей глушью.

Арбеково возникло в начале XVIII века. Как и все пензенские поселения того времени, его заложили прежде всего как оборонительный пункт на пути кочевников. Почетная миссия заселить территорию выпала казакам из Конной слободы (ныне район современных улиц Луначарского, Пролетарской и Карпинского).

Осваивать степи и леса тогда отправились всего-навсего чуть более 2 десятков человек. Среди них был и пятидесятник Семен Арбеков (сейчас его звание соответствовало бы должности командира взвода). Своих бойцов он решил разместить на поляне недалеко от леса.

Дежурные разведдозоры стали называть небольшой блокпост Арбековским. Со временем фамилия пятидесятника плавно превратились в топоним, и таким образом микрорайон обрел современное название. Но еще долгих два столетия территория являлась малозаселенной.

В это трудно поверить, но в 1864 году в Арбекове насчитывалось только 9 дворов с населением чуть больше сотни человек. Позже в тихой и безлюдной округе приводили в исполнение смертные приговоры. В арбековских лесах казнили преступников и революционеров.